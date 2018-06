Eerste match lokt heel wat supporters 19 juni 2018

02u44 0 Lierde Markten, pleinen en bedrijfshallen die zwart, geel en rood kleuren. Mannen en vrouwen die stevig uit de bol gaan al er eindelijk toch gescoord wordt en kinderen die op het grote voetbalfeest vooral van een frietje genieten: de supporters waren gisteren minstens even straf als de Rode Duivels zelf.

Vele honderden supporters daagden op de Markt van Zottegem op om de eerste match van de Rode Duivels te volgen. Zelfs Egmont kleurde tricolore. In Gavere speelde het WK zich indoor af: daar werd stevig gesupporterd in de bedrijfshal van Isorex. Enkele honderden supporters volgden er de wedstrijd vol spanning op groot scherm.





Verschillende zaakvoerders van bedrijven uit de buurt lieten hun personeel speciaal een uurtje vroeger stoppen met werken, zodat ze niets van de wedstrijd hoefden te missen.





In Ronse stroomde parking Portois goed vol met supporters in zwart, geel en rood. In tegenstelling tot het vorige kampioenschap, zijn de matchen dit jaar enkel te bekijken op het grote scherm op de parking. "Dat valt duidelijk in de smaak, want er is meer volk dan anders. We schatten dat er 1.500 supporters zijn komen kijken", zegt schepen van Evenementen Ignace Michaux (CD&V). De doelpunten van de Rode Duivels werden er uitbundig gevierd met confetti, muziek en bier.





Wat een ontlading aan de Qubus in Oudenaarde toen de Rode Duivels die eerste en langverwachte goal maakten. Naar schatting 1.200 supporters hadden hier op uitnodiging van voetbalclub SV Oudenaarde verzamelen geblazen. Zaterdag is de WK-afspraak in Oudenaarde op de Bierfeesrten: dan staat het grote scherm aan De Ham.





Ook in Brakel, Lierde en Kluisbergen maakten ze gisteren van de eerste Duivelse match een uitbundig feest. (DCRB/LDO/TVR)