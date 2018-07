Echte Flandriens, maar dan op de motor RUIM 200 BROMFIETSERS BEDWINGEN LEGENDARISCHE HELLINGEN THOMAS VANDEWALLE

02 juli 2018

02u27 8 Lierde Meer dan 200 deelnemers tekenden zaterdag present voor 'Red Bull All The Way', een uitdagende tocht voor bromfietsers van 163 kilometer langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Op de steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken kregen ze ook nog eens verschillende uitdagingen opgelegd.

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen spreekt bij velen tot de verbeelding. Wieler- en loopevenementen langs de bekende hellingen en kasseistroken zijn dan ook steevast uitverkocht. Red Bull mikt nu op een nieuwe doelgroep: bromfietsers.





"Over heel België sleutelen duizenden jongeren, mannen én vrouwen dagelijks aan hun brommer", vertelde communicatieverantwoordelijke Karel Voet zaterdag. "Ze zoeken online naar onderdelen voor hun Mash, Flandria of Honda Camino, tikken oldtimers op de kop en rijden het land rond met gelijkgestemde zielen. Op hun fantastische oldtimer bromfietsen van 50CC, zoeven ze vandaag in volle zon en als volleerde flandriens over een uitdagend parcours van maar liefst 163 kilometer. Van Brugge naar Oudenaarde, over de mooiste hellingen, kasseistroken en wegeltjes van die legendarische Vlaamse Ardennen."





Op de bekendste hellingen wachtten ook voor de bromfietsers tal van uitdagingen. Zo moest men op de Oude Kwaremont proberen alleen op het achterwiel te rijden en op de Muur van Geraardsbergen moest de motor uit. Er zat dus niets anders op dan de bromfiets naar boven te duwen. Op de Koppenberg moest men dan weer zolang mogelijk 'surplacen' en De Paterberg vormde het decor voor een heuse dragrace, waarbij men tegen de tijd reed. "Echt de max!" , zegt Kacper Przybylski. "Het is heerlijk om door de Vlaamse Ardennen te rijden. Een wheelie lukte echt niet, maar die dragrace of dat surplacen ging echt goed. Heerlijk hobbelen over de kasseien ook", glimlacht hij.





Vergeten tanken

Bij de deelnemers zaten ook enkele bekende koppen zoals stand-upcomedian Henk Rijckaert en Lloyd Vermeulen, winnaar van De Mol. "Amai, 163 kilometer is ver", klonk het bij Henk Rijckaert. "En ik heb er dan nog wat extra gedaan, want ik ben één keer serieus verkeerd gereden. Uiteindelijk moest ik op reserve naar de finish, want ik was ook vergeten tanken."





Acht uren brommen bij zo'n 30 graden bleek toch wel behoorlijk pittig. De winnaars konden op de Markt gelukkig rekenen op een champagnedouche. Yorick Kyndt uit Oostende en Stef Van Calster uit Noorderwijk scoorden tijdens de challenges het meeste punten en wonnen een unieke bolletjestrui. Zij mogen ook deelnemen aan Red Bull Alpenbrevet, het grote broertje van Red Bull All The Way in de Alpen.