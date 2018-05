Dubbel zo snel in bebouwde kom 24 mei 2018

K.D.C. (32) uit Lierde stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij met 96 km/uur in de bebouwde kom werd geflitst. "Ik was op weg met de wagen van mijn broer die plots heel dringend zijn voertuig nodig had om zijn vriendin naar het ziekenhuis te brengen", probeerde hij de feiten wat te verzachten. "In paniek ben ik onmiddellijk naar hem gereden. Daarbij ben ik mijn snelheid uit het oog verloren." De politierechter merkte op dat zijn broer beter een ambulance had gebeld als het zo dringend was. Hij legde de man een geldboete van 400 euro op, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Tot slot moet hij ook 15 dagen zijn rijbewijs inleveren. (TVR)