Dronken bestuurder van de weg gehaald 27 juni 2018

02u48 0 Lierde De politie Geraardsbergen/Lierde heeft bij een grote verkeerscontrole een dronken automobilist uit het verkeer gehaald. De man werd in het centrum van de stad onderschept door de motards van de verkeerspolitie.

De wagen vertoonde recente schade en had ook een lekke band. De man legde een ademanalyse af van 1.29 mg/l. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Bij de controles ter hoogte van de Kwaadstraat in Lierde en de Sasweg in Geraardsbergen werden 29 prétesten met samplingtoestel en 90 ademtesten afgenomen.





Politieschool

Vijf bestuurders bliezen 'alarm' en twee testten 'positief'. "Beide controles werden uitgevoerd samen met aspirant-inspecteurs van de politieschool PAULO. Met het deelnemen aan deze actie kregen de aspirant-inspecteurs de kans om de op school aangeleerde vaardigheden uit te voeren in de praktijk. Op deze manier doen zij praktijkervaring op, wat voordelig is voor hun verdere loopbaan bij de politie", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.





(FEL)