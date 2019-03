Drie wagens botsen op N8 in Lierde Frank Eeckhout

13u52 4 Lierde Op de N8 in Lierde raakten zaterdagmiddag drie wagens betrokken bij een ongeval. Eén jonge bestuurder raakte gewond. De schade aan de wagens is groot.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur ter hoogte van het kruispunt met de Hoogstraat en de Eikenmolen. De 19-jarige S.P. uit Sint-Martens-lierde kwam met zijn Peugeot de Eikenmolen uitgereden en wilde de N8 oversteken. Hij werd daarbij in de flank gegrepen door de 33-jarige J.D.T die met zijn Mercedes uit de richting van Brakel kwam. Door klap belandde de Peugeot op een Volkswagen van D.C (61) uit Nederbrakel, die stilstond in de Hoogstraat en wachtte om de N8 op de rijden. Door het ongeval was er tijdelijk lichte verkeershinder ter hoogte van het kruispunt.