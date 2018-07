Derde Partij klaar voor gemeenteraadsverkiezingen 13 juli 2018

02u41 0 Lierde De Derde Partij uit Lierde heeft haar volledige lijst klaar. Op plaatsen 1 en 3 staan vader en zoon Fernand en Steven Vekeman.

De tweede plaats is voor Rita Premereur, van feestzaal Soyanara in Deftinge. Raadslid en partijvoorzitter Guy De Praetere staat op plaats 4, gevolgd door gemeenteraadslid Pascal Cosyns. "Al onze kandidaten zijn mensen met inhoud die de politiek willen gebruiken om hun boodschap uit te dragen en te realiseren", zegt De Praetere. Lijstduwer is architect en OCMW-raadslid Dirk Verniers. Op de voorlaatste plaats vinden we gemeenteraadslid Dirk Van De Pontseele, zoon van ereburgemeester Edgard. "Met mensen als Dieter Labiau, Maggy Schollaert, Veerle Boterberg, Emmelie Delestrée, Kelly Seghers, Marleen Maras, Dirk Suenaert, beter bekend als Dirk Van Brabant, Nadia Van Renterghem, Kris Van Kerkhove en Sophie Seeuws kiezen we resoluut voor een autonoom Lierde. Wij zijn tegen een fusie", benadrukt De Praetere. "We vrezen dat de dorpssfeer die wij koesteren verloren zou gaan. Hier kent iedereen, iedereen nog. We zijn wel voorstander van afgelijnde samenwerkingsverbanden met buurgemeenten voor bepaalde algemene diensten als politie en brandweer. Lierde is trouwens al een financieel gezonde gemeente, met bijna alle accommodaties die een gemeente kan wensen", aldus nog de voorzitter. (TVR)