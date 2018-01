Dave Varlet waagt kans in The Voice Belgique AUDITIE OP GROOT SCHERM TE ZIEN IN ONTMOETINGSCENTRUM DE LIER THOMAS VANDEWALLE

02u59 0 Ronny De Coster Dave Varlet aan de studio van The Voice Belgique. Lierde Bibliotheekmedewerker en communicatieambtenaar Dave Varlet (48) van de gemeente Lierde waagt zijn kans in The Voice Belgique, de Franstalige tegenhanger van The Voice van Vlaanderen. "Het is mijn vrouw die me stiekem heeft ingeschreven, maar de timing kon niet beter", vertelt Dave. Zijn auditie wordt dinsdag op groot scherm uitgezonden in het ontmoetingscentrum De Lier.

Dave Varlet is lang geen onbekende in Lierde. De man is er communicatieambtenaar en bibliotheekmedewerker, maar daarnaast is hij ook een muzikant pur sang. Zo was hij jarenlang zanger-gitarist van de rockband Shellcase, waarvan heel wat muziek werd gebruikt in de één-serie 'De Ridder'. Eind april 2014 splitte de band, nadat de drummer naar Frankrijk verhuisde.





Toch liet de muziek hem niet los. Zo bracht hij in 2015 nog zijn Nederlandstalig debuut uit. Nu waagt hij ook zijn kans in The Voice Belgique, de Franstalige tegenhanger van The Voice van Vlaanderen.





Toch was het niet zijn eigen plan om deel te nemen aan de talentenwedstrijd. "Het is mijn vrouw Sofie die me heeft ingeschreven", aldus Dave. "Zij had op de Waalse nationale zender RTBF gezien dat er werd gezocht naar kandidaten. Toen ik te horen kreeg dat ik geselecteerd was voor de blind auditions, kon ik er niet meer onderuit. De Franse taal is gelukkig geen probleem voor mij, aangezien ik tweetalig ben opgevoed."





Zijn 'blind audition' heeft Dave intussen al achter de rug, maar hij kan uiteraard nog niet zeggen of hij naar de volgende ronde mag. "Ik bracht het nummer 'Whole Lotta Love' van Led Zeppelin. Normaal heb ik nooit stress als ik het podium op moet, maar nu waren er toch wat zenuwen. Al zullen de kijkers daar niets van merken, denk ik. Het smaakt in elk geval naar meer."





Groot scherm

De cultuurraad van Lierde laat deze kans alvast niet schieten om Dave te steunen en zal de derde aflevering van The Voice Belgique dinsdagavond uitzenden op groot scherm in het ontmoetingscentrum De Lier. De toegang is gratis en uiteraard zal ook Dave zelf van de partij zijn. "En ja, de kans is groot dat ik er een paar nummers zal zingen", lacht Dave. "Ik ben alvast benieuwd hoelang dit avontuur zal duren. Zelf had ik me misschien nooit ingeschreven. Ik ben mijn vrouw dan ook dankbaar dat zij het in mijn plaats heeft gedaan. En wordt het niets in The Voice Belgique, dan kan ik het later ook nog altijd eens proberen in The Voice van Vlaanderen", besluit hij met een knipoog.