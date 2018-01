Dave Varlet naar tweede ronde in 'The Voice Belgique' 25 januari 2018

Bibliotheekmedewerker en communicatieambtenaar Dave Varlet (48) uit Lierde is erin geslaagd om door te stoten naar de volgende ronde van The Voice Belgique, de Waalse tegenhanger van The Voice van Vlaanderen.





De jury was tijdens de 'blind audition' onder de indruk van zijn interpretatie van het nummer 'Whole Lotta Love' van Led Zeppelin. Twee juryleden draaiden hun stoel en Dave koos uiteindelijk voor Beverly Jo Scott als coach.





Zij moet hem nu klaarstomen voor de 'battles'. Enkele tientallen Lierdenaren zakten dinsdagavond af naar het ontmoetingscentrum De Lier om er de aflevering op groot scherm te volgen. Dave zong er als verrassing ook enkele nummers. (TVR)