Dave moet vanavond bevestigen in The Battles 06 maart 2018

Bibliotheekmedewerker en communicatieambtenaar Dave Varlet (48) treedt vanavond aan in The Battles van The Voice Belgique, de Waalse tegenhanger van The Voice van Vlaanderen. De 48-jarige Lierdenaar wist in de eerste ronde iedereen te verrassen met een knappe interpretatie van het nummer 'Whole Lotta Love' van Led Zeppelin. Twee juryleden draaiden hun stoel en Dave koos uiteindelijk voor Beverly Jo Scott als coach. In tegenstelling tot bij de Blind Auditions krijgt Dave nu een nummer opgelegd. De cultuurraad van Lierde laat ook deze kans niet schieten om Dave te steunen en zal de aflevering van The Voice Belgique vanavond vanaf 20 uur uitzenden op groot scherm in het ontmoetingscentrum De Lier. De toegang is gratis. (TVR)