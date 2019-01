Danszaal op schoolzolder eind dit jaar klaar Frank Eeckhout

28 januari 2019

10u28 0 Lierde De nieuwe danszaal op de zolder van VBS De Kei in Lierde moet eind dit jaar klaar zijn. “Daarna bouwen we ook nog een lift zodat minder mobile mensen gebruik kunnen maken van de ruimte”, kondigt burgemeester Jurgen Soetens (VoorLierde) aan.

Lierde was al enige tijd op zoek naar accommodatie voor de dansverenigingen in de gemeente. Daarom werd samen met basisschool De Kei een voorstel ingediend om de zolder van de school om te bouwen tot danszaal. De Vlaamse regering wil schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren openstellen en is het project genegen. Daarom kende ze de gemeente een subsidie van 170.000 euro toe.

De nieuwe danszaal heeft een oppervlakte van 215 vierkante meter, krijgt spiegelwanden, dansbarres en de nodige audiofaciliteiten en uiteraard een zwevende parketvloer. De restruimte wordt ingericht als opbergruimte voor de school. “Love to Dance en Dance Experience, die samen bijna 500 leden tellen waarvan de overgrote meerderheid uit Lierde, reageren enthousiast en gaven al feedback over de inrichting van de zaal", laat sportschepen Antoine Van de Maele (VoorLierde) weten. Samen met gemeenteraadslid Pascal Cosyns (de 3de Partij) gaat hij het dossier verder opvolgen.

Naast dans biedt deze nieuwe infrastructuur ook mogelijkheden voor andere sporten zoals yoga en pilates.