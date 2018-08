Chauffeur valt in slaap: bestelwagen knalt praktijk van waarzegster binnen Frank Eeckhout

18 augustus 2018

17u17 11 Lierde In de Stratendries in Sint-Martens-Lierde is een 23-jarige chauffeur met zijn bestelwagen in de praktijk van astrologe en kaartlegster Lies Jacobs gereden. De brandweer kwam ter plaatse om de praktijk te stutten.

Het ongeval gebeurde zaterdagmorgen kort voor zes uur waar Tempel overgaat in Stratendries. L.D.C. (23) uit Nederbrakel raakte bij het ongeval lichtgewond. De man verklaarde dat hij in slaap gevallen was achter het stuur van zijn bestelwagen. Het is al de derde keer in twaalf jaar dat een bestuurder tegen de gevel van de praktijk van Lies Astro knalt.