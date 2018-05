CD&V stelt als eerste volledige lijst voor 23 mei 2018

02u37 0 Lierde Als eerste partij in Lierde heeft CD&V de volledige lijst met 17 namen voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Lijsttrekker wordt zoals bekend burgemeester Jurgen Soetens. Op de tweede plaats staat Erna Antoine. De derde plaats gaat naar André Eeman.

Daarna volgen huidig OCMW-voorzitter Katelijne Scheirlinckx en CD&V-voorzitter Jordy De Borre. Verder op de lijst staan Lucretia De Gelas, Filip Van Lierde, Sofie De Vliegher, Ief De Clercq, Célien De Koninck, Dimitri Duran, Kim Perreman, Ludwig D'Hose, Leen Portier, Jan Martens, Martine De Wolf en Antoine Van De Maele die de lijst zal duwen. "Het gaat vooral om mensen die actief zijn in het verenigingsleven en dus voelen wat er leeft bij de inwoners", vertelt lijstrekker Jurgen Soetens. "Dat was voor ons zeer belangrijk."





In tegenstelling tot bij andere partijen, liep de lijst vlotjes vol. "We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen. Dit is een pracht van een team." De partij trekt in oktober naar de kiezer met de vernieuwde lijstnaam 'Voor Lierde'. "Dit om het lokale verhaal meer te benadrukken", motiveert Soetens. Het partijprogramma zal pas later bekend worden gemaakt. "Er wordt nog volop gewerkt aan het verkiezingsprogramma, waarbij we rekening houden met de voorstellen en de adviezen van onze dorpsgenoten". (TVR)