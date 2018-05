CD&V Lierde wordt 'Voor Lierde' 03 mei 2018

CD&V Lierde trekt in oktober naar de kiezer met de vernieuwde lijstnaam 'Voor Lierde'. "Dit om het lokale verhaal meer te benadrukken", zegt burgemeester en lijsttrekker Jurgen Soetens. "Onze lijst, waarop ook onafhankelijken zullen staan, is intussen volledig. De zeventien kandidaten worden weldra bekend gemaakt. Het gaat vooral om mensen die actief zijn in het verenigingsleven en dus voelen wat er leeft bij de inwoners." Eerder werd al bekend gemaakt dat Antoine Van De Maele de lijst zal duwen. Huidig schepen Erna Antoine krijgt de tweede plaats toebedeeld. (TVR)