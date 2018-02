Cantacansa schenkt 402 euro aan OCMW 02 februari 2018

Het Lierdese zangkoor 'Cantacansa' zamelde met het 'sterzingen' tijdens de eindejaarperiode 402,14 euro in voor het OCMW van Lierde. Met deze steun koopt het OCMW goederen aan voor gezinnen en alleenstaanden in nood. "Wij zijn Jo De Taeye en zijn zangkoor Cantacansa dankbaar", zegt OCMW-voorzitter Katelijne Scheirlinckx. "Met hun liedjes helpen ze niet enkel mensen in nood, maar brengen ze ook blijdschap onder de Lierdenaren."





(TVR)