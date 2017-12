Burgemeester verspreidt originele eindejaarsboodschap 02u31 59 Ronny De Coster Achter de schermen van de originele kerstboodschap van Jurgen Soetens. Lierde In tijden waarin de kerstkaartjes stilaan het onderspit moeten delven voor elektronische boodschappen, wil burgemeester Jurgen Soetens van Lierde de inwoners bereiken op een wel heel originele manier.

"Ieder jaar geef ik op de traditionele nieuwjaarsreceptie een korte speech in naam van het gemeentebestuur, maar daar bereik ik slechts een klein deel van de bevolking mee", steekt de burgemeester van wal. "Zo ontstond het idee om dit jaar een boodschap de wereld in te sturen via de sociale media." Het resultaat is niet zomaar een digitaal kaartje, maar een heus filmpje. Hiervoor deed hij een beroep op de crew van 't Spelleke Van Lierde. Sinds 2013 heeft de burgemeester een pop in het befaamde poppenspel. In het filmpje dat hij de wereld instuurt, wordt de kerstboodschap dan ook gebracht door zijn pop. De tekst sprak hij zelf in het dialect in.





"Door het filmpje krijgen de Lierdenaren ook een andere kan van hun burgemeester te zien." Of hij in de toekomst zelf een rol in 't Spelleke van Lierde ambieert, laat hij al lachend in het midden. Het filmpje wordt morgen via de sociale media gelanceerd. (TVR)