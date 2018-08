Burgemeester Soetens trekt met 'snor en stoppelbaard' naar de kiezer Frank Eeckhout

17 augustus 2018

14u20 1 Lierde Burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) prijkt op één van zijn verkiezingsborden met een snor en stoppelbaard. Wie daar achterzit, is niet geweten. Maar Soetens zelf kan er nog om lachen.

"Het is me wat heden ten dage...", steekt Soetens ludiek van wal op zijn Facebookpagina. "Je hebt er die vragen om 'gewoon' te doen, en plots roept men op om 'niet te doen' (een verwijzing naar wat er op datzelfde verkiezingsbord gekribbeld werd, red.). Wie moet dit nog begrijpen? In mijn omgeving krijg ik daarenboven aanmoedigingen om me de 'mal rosé-look', inclusief snor, aan te meten. Maar dit ga ik velen niet 'AAN'doen. Ik ga gewoon VERDER doen."

Zo kort voor de verkiezingen is alle reclame mooi meegenomen, moet ook de burgemeester gedacht hebben.