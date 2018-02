Brommen over Oude Kwaremont, Paterberg en Koppenberg RED BULL ORGANISEERT UITDAGENDE RONDRIT LANGS PARCOURS RONDE VAN VLAANDEREN THOMAS VANDEWALLE

10 februari 2018

02u51 28 Lierde Red Bull organiseert op zondag 18 maart 'Red Bull All The Way', een uitdagende tocht voor bromfietsers van 163 kilometer langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. "Deelnemers moeten de steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken trotseren, waar ze ook nog eens verschillende uitdagingen krijgen opgelegd", klinkt het.

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen spreekt bij velen tot de verbeelding. Wieler- en loopevenementen langs de bekende hellingen en kasseistroken zijn dan ook steevast uitverkocht. Red Bull mikt nu op een nieuwe doelgroep: bromfietsers. "Over heel België sleutelen duizenden mannen én vrouwen dagelijks aan hun brommer. Ze zoeken naar onderdelen voor hun Flandria, Camino of Mash online, tikken oldtimers voor een spotprijs op de kop en rijden op zondag het land rond met gelijkgestemde zielen. Want vriendschap, motorsport en fun, daar draait het om", steekt communicatieverantwoordelijke Karel Voet van wal. "Voor hen organiseren we op zondag 18 maart een uitdagende tocht van 163 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Een peloton bromfietsen van 50CC over de mooiste wegen, steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken dus, met start in Brugge en aankomst aan het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde."





Uitdagingen

Op de bekendste hellingen wachten ook voor de bromfietsers tal van uitdagingen. "Aan de Oude Kwaremont moet men proberen alleen op het achterwiel te rijden en op de Muur van Geraardsbergen moet de motor uit. Er zit dus niets anders op dan de bromfiets naar boven te duwen", vertelt Voet. "Op de Koppenberg moet men dan weer zolang mogelijk 'surplacen' en De Paterberg vormt het decor voor een heuse dragrace, waarbij men tegen de tijd rijdt. Het doel? Alle checkpoints halen en zoveel mogelijk punten scoren tijdens de uitdagingen op de hellingen. Met een bolletjestrui en natuurlijk een coole prijs voor de winnaars in elke categorie: oldtimers en niet-oldtimers."





Deelnemen kan vanaf 16 jaar met een bromfiets klasse B mét originele 50CC-motorblok. "Zowel tweetakt- als viertaktmotoren zijn toegelaten, scooters niet. Alle inschrijvingen worden gescreend, waarna het definitieve deelnemende peloton wordt bekendgemaakt." Deelnemers dragen aangepaste kledij en een helm en moeten uiteraard beschikken over een rijbewijs. De maximum toegelaten snelheid is 45 kilometer per uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per deelnemer. Daaronder valt de deelname, toegang tot de afterparty met één consumptie en goodie bag. Meer info via www.redbull.be/alltheway.