Bromfietsers morgen over hellingen Ronde-parcours 29 juni 2018

02u36 5

ARDENNEN





Red Bull organiseert morgen Red Bull All The Way, een uitdagende tocht voor bromfietsers van 163 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Het evenement stond aanvankelijk gepland op zondag 18 maart, maar moest door het slechte weer toen worden uitgesteld.





"Deelnemers moeten de steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken trotseren, waar ze ook nog eens verschillende uitdagingen krijgen opgelegd", vat communicatieverantwoordelijke Karel Voet het opzet samen. "Aan de Oude Kwaremont moet men bijvoorbeeld proberen alleen op het achterwiel te rijden en op de Muur van Geraardsbergen moet de motor uit. Er zit dus niets anders op dan de bromfiets naar boven te duwen." Deelnemen kan vanaf 16 jaar met een bromfiets klasse B mét originele 50CC-motorblok. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per deelnemer. Daaronder valt de deelname, toegang tot de afterparty met één consumptie en goodie bag. Meer info via www.redbull.be/alltheway. (TVR)