Brandweer zet speciaal opgeleid redteam in na storm 19 januari 2018

02u46 0 Lierde De storm die gisteren over ons land is geraasd, heeft in de regio Vlaamse Ardennen vooral daken beschadigd en bomen vernield.

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen kreeg een vijftigtal oproepen te verwerken over een tijdsspanne van ongeveer vijf uur.





"Onze landelijke regio werd vooral geteisterd door omgevallen bomen en beschadigde daken", zegt Bernard Magerman, coördinator PR en Communicatie van de hulpverleningszone.





De meest indrukwekkende brandweerinterventie vond plaats aan de Noordlaan in Munkzwalm. Daar was de bekleding van een buitengevel weggewaaid en op het dak van de woning van de





buur terechtgekomen.





Redteam

Omdat het paneel met de ladderwagen niet bereikbaar was, besliste de brandweer om het zogenaamde redteam op te roepen.





Die speciaal opgeleide manschappen geraakten op het dak, door vanuit de brandweerlift via touwen naar beneden te komen. De brandweer zette in de dertien gemeenten in de Vlaamse Ardennen 45 manschappen in. Langs de Ronsesestraat in Opbrakel vernielde de wind een tuinhuis en aan de Gentstraat in Elst werd het dak van een bijgebouw van een woning weggeblazen.





(DCRB)