Brandweer geeft meer info op nieuwe website 14 juli 2018

"We willen we alle inwoners binnen de brandweerzone op een correcte en uniforme manier informeren. Op www.bvlar.be staat niet alleen heel wat informatie over de werking van onze zone, ons retributiereglement (welke werkzaamheden betalend zijn en welke niet), maar ook ons e-loket voor niet-dringende interventies. Heb je last van wespen of wil je stormschade of wateroverlast melden dan kan dit nu eenvoudig via de website. De aanvragen komen onmiddellijk op de zonale dispatching terecht die ze vervolgens meteen inplant, om de burger nog sneller en beter van dienst te zijn", zegt Bernard Magerman, coördinator PR & Communicatie en ook brandpreventieadviseur van de hulpverleningszone.





"Onze zone bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers en het zijn ook zij die zich inzetten om deze website te onderhouden. Bij de uitwerking van de website is er heel wat aandacht besteed aan nieuwe technologieën die ons in staat stellen om de site gemakkelijk zelf te beheren en verder vorm te geven", zegt Magerman. (DCRB)