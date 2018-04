Boshyacinten toveren paars bloementapijt 16 april 2018

02u29 7 Lierde Verschillende bossen in de Vlaamse Ardennen kleuren dezer dagen paars en blauw. De boshyacinten staan er bijna in bloei en dat creëert nu al prachtige bloementapijten.

Het Hallerbos in Vlaams-Brabant is lang niet het enige bos waar je boshyacinten kan bewonderen. In de Vlaamse Ardennen bloeien ze ook weeldering in onder andere het Koppenbergbos, het Kluisbos, het Muziekbos, het Brakelbos en Bos Ter Rijst. De hyacinten, of 'blauwe kousjes' in de volksmond, staan momenteel nog in knop en zullen de komende dagen verder openbloeien.





Enkel bewonderen

De bloemen lokken heel wat volk naar de bossen. Daarom roept het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) via zijn website en sociale mediakanalen nog eens op om de kwetsbare bloemen enkel te bewonderen vanaf de bestaande wandelpaden en niet in de bloemenvelden te lopen. Dat zou de bloemetjes niet alleen stukmaken, het verhoogt bovendien de kans op kale plekken volgend jaar.





ANB vraagt ook om honden zeker aan de leiband te houden en bloemen plukken is uiteraard uit den boze. Wie de wilde hyacinten zelf wil zien, wacht best niet te lang, want over enkele weken is het spektakel alweer voorbij.





(LDO)