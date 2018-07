Boeren uit regio bidden voor regen AANHOUDENDE DROOGTE DOET OOGST LANDBOUWERS MISLUKKEN THOMAS VANDEWALLE

14 juli 2018

02u40 2 Lierde De landbouwers uit de regio zitten met de handen in het haar, want door de droogte dreigt een rampzalige oogst. "De Vlaamse Ardennen is een zwaar getroffen regio", zegt Lierdenaar Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat.

2016 was een slecht jaar voor de boeren als gevolg van het natte voorjaar, dat gevolgd werd door een periode van lange droogte. Ook vorig jaar was het de droogte die de boeren parten speelt en dat scenario herhaalt zich nu nogmaals. "Het heeft hier al wekenlang niet meer goed geregend. De Vlaamse Ardennen is dan ook een van de zwaarst getroffen regio's van het land", weet landbouwer Guy Depraetere uit Lierde, die ook woordvoerder is van het Algemeen Boerensyndicaat. "Als het al eens regende, was dat niet voldoende, waardoor het water niet tot bij de wortels van de gewassen geraakte. Schade is er dan ook zeker. Bij de vroege aardappelen stellen we minder opbrengsten vast. Maar ook de maïs staat er maar belabberd bij. Geen goed nieuws dus. Een minder aanbod zal misschien wel zorgen voor hogere prijzen, wat het verlies wat kan compenseren. Al valt dat nog af te wachten."





Koeien op stal

Ook de melkveehouders in de Vlaamse Ardennen komen in de problemen. Zij hebben heel wat minder gras op hun weides staan. "We moeten de koeien nu al van de weide halen, omdat er simpelweg niet genoeg eten op staat", zucht melkveehouder Kristof Van Den Bossche uit Zwalm. "Het stilvallen van de grasgroei betekent dat er ook extra zal moeten bijgevoederd worden en dus extra kosten moeten gemaakt worden." Ook de koeien van Lieven De Stoppeleire uit Horebeke blijven liever op stal dan op de droge weide te moeten staan grazen. "Dit heb ik nog maar zelden meegemaakt. Ook de maïsoogst wordt een ramp", toont hij. "Die groeit gewoon niet. Wij smeken dan ook om wat regen, maar de komende weken is er voorlopig geen beterschap in zicht. Het wordt dus opnieuw een moeilijk jaar voor ons landbouwers."





Ramp

De planten extra water geven kan hier en daar helpen, maar is volgens het Algemeen Boerensyndicaat niet meer dan een druppel op een hete plaat. Door de aanhoudende strakke en droge wind verdampt het water vaak sneller dan boeren kunnen irrigeren. Bovendien kunnen niet alle gewassen beregend worden. De belangenverenging wil daarom dat de droogte erkend wordt als ramp en heeft daarvoor een aanvraag gedaan bij bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). "We zijn op een punt gekomen dat enkele buien niet meer voldoende zullen zijn om de groei terug op gang te brengen en dat de schade voor een aantal teelten onomkeerbaar is", aldus Depraetere.