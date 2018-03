Boekje Soroptimisten troost kinderen in ziekenhuis 27 maart 2018

Kinderen op de pediatrieafdeling worden voortaan getroost en op hun gemak gesteld met het boekje 'Oscar in Villa Rozerood'. Het initiatief komt van Soroptimist Oudenaarde - Vlaamse Ardennen en enkele andere afdelingen van de serviceclub. "Het verhaal is geschreven voor Copine, een van onze leden. Griet Bertels maakte de illustraties. Het vertelt wat Oscar allemaal meemaakt bij zijn opname in het ziekenhuis. We schenken aan de kinderafdeling van alle Vlaamse ziekenhuizen enkele exemplaren van het boek", zegt woordvoerder Géraldine Leus. Het boekje wordt ook verkocht ten voordele van Villa Rozerood in De Panne, waar zwaar zieke kinderen en hun familie terecht kunnen.





(DCRB)