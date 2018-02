Bijna 12 procent rijdt te snel 06 februari 2018

Bij een snelheidscontrole op de N8 tussen Lierde en Ophasselt heeft politie Geraardsbergen/Lierde maar liefst 105 snelheidsduivels betrapt. In totaal controleerde de politie 831 voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 124 km per uur in plaats van de toegelaten 70 kilometer per uur. Bovendien had die snelheidsduivel ook veel te diep in het glas gekeken. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en de man mag zich verwachten aan een fikse boete. Een andere automobilist werd geflitst met een snelheid van 101 kilometer per uur. Die man bleek ook nog eens onder invloed van verdovende middelen te zijn. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Verder bleek één bestuurder het verblijfsrecht verloren te hebben. De betrokkene werd daarom ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Na contactname mocht hij echter beschikken. (FEL)