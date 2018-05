Biënnale in gemeentehuis 17 mei 2018

In Lierde vindt vanaf zaterdag 19 mei tot en met 3 juni de vierde editie plaats van de Lierdese Biënnale. Zo'n vijftien lokale kunstenaars stellen dan een waaier aan kunstdisciplines tentoon in de inkomhal en raadzaal van het gemeentehuis. Dit op werkdagen van 9 tot 12 uur en op woensdag van 18 tot 20 uur. Tijdens de weekends en op feestdagen is de expo te bezichtigen van 14 tot 18 uur. (TVR)