Betonvakken worden hersteld 12 maart 2018

In Lierde zullen vanaf dinsdag 13 maart betonvakken worden hersteld op diverse wegen in de gemeente. Dat is onder andere het geval in de Dorpstraat, Nieuwstraat, Wassegemstraat, Elleboogstraat, Strichtstraat, Geraardsbergsestraat en Kwaadstraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk en de hinder voor de omwonenden wordt tot een beperkt. (TVR)