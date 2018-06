Bestuurder wordt onwel: wagen gaat over de kop 11 juni 2018

Op de Steenweg (N8) in Lierde ging een bestuurder gisteren met zijn Dacia Duster over de kop. De man reed met zijn gezin in de richting van Ninove. Een paar honderd meter voorbij de spooroverweg werd hij onwel. Zij wagen schoot van de rijbaan en schampte een boom. Daarna sloeg de wagen over de kop en bleef in het midden van de rijbaan liggen op zijn dak. Brandweerposten van Ninove en Geraardsbergen snelden ter plaatse om de inzittenden uit het voertuig te bevrijden. De drie inzittenden raakten als bij wonder slechts lichtgewond. Zij werden met twee ziekenwagens overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeval was er een tijdlang hinder voor het verkeer. (FEL)