Beschonken bestuurder ramt verkeerseiland 01 juni 2018

D. V. (58) uit Lierde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro en 2,5 maanden rijverbod nadat hij in de Hekkouterstraat een verkeerseiland ramde en vluchtmisdrijf pleegde.





Niet veel later werd hij echter onderschept door de politie. Die liet de man een ademtest afleggen. Daaruit bleek dat hij maar liefst 2,79 promille alcohol in het bloed had, goed voor ruim 12 glazen alcohol. "Mijn cliënt beweert dat hij geen aanrijding heeft gevoeld", probeerde zijn advocaat de feiten wat te verzachten. "Dat kan uiteraard ook te maken hebben met de hoeveelheid alcohol die hij op had. Hij heeft zijn lesje alvast geleerd. Dit zal hem geen tweede keer overkomen." (TVR)