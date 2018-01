Beschonken bestuurder (19) gaat overkop en belandt in weide 20 januari 2018

02u51 0

De 19-jarige T.B. uit Lierde moet een boete van 1.600 euro betalen nadat hij in beschonken toestand met zijn wagen over de kop ging en in een weide belandde langs de Wassegemstraat. De jongeman pleegde bovendien nog eens vluchtmisdrijf. "Hij heeft de politie niet gebeld omdat hij vond dat zijn wagen op een veilige plek stond", las de procureur de opvallende verklaring van de man voor. Zijn advocaat wees op het feit dat hij zich de dag nadien wel samen met zijn moeder heeft gemeld bij de politie. "Daar heeft hij ook eerlijk toegegeven dat hij 10 à 15 pintjes had gedronken. Zijn voertuig was volledig perte totale. Hij is dus al zwaar gestraft." Naast de geldboete kreeg de jonge bestuurder ook anderhalve maand rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch rijexamen. Dit omdat hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte. (TVR)