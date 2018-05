Beschonken bestuurder (19) braakt in combi 24 mei 2018

De 19-jarige D. R. uit Lierde moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 9 december in beschonken toestand een ongeval veroorzaakte in Brakel. "Mijn cliënt was op vermaakuitstap geweest en dronk op korte tijd een zestal pintjes", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "In Fayte is hij met zijn wagen tegen een gemetselde pilaar terechtgekomen, waarna hij is uitgestapt en besloot om te voet naar huis te wandelen." Niet veel later werd hij echter onderschept door de politie. Die stelde vast dat de man zo'n 1,5 promille alcohol in het bloed had. "Helaas heeft hij ook verschillende keren in de politiecombi gebraakt. Hij is het dan ook niet gewoon om te drinken."





De schade aan de pilaar kostte de jongeman 150 euro. De reinigingsfirma die de combi schoonmaakte, stuurde een factuur van 180 euro. De politierechter legde hem gisteren ook nog eens een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch rijexamen. Dit omdat hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte. (TVR)