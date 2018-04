Bert Wastyn trekt lijst 'sp.ankracht' 24 april 2018

De Lierdese sp.a-voorzitter Bert Wastyn zal in oktober de lijst 'sp.ankracht' trekken. Op de derde plaats staat Stijn Van Der Bruggen, voorzitter van Curieus Lierde. Op de lijst is echter ook plaats voor onafhankelijken.





"Het worden verkiezingen die zullen bepalen welk beleid er de komende zes jaar binnen onze gemeente zal worden gevoerd", vertelt Bert Wastyn. "Daarom zijn we binnen sp.a al hard aan het werk om een sterk programma te kunnen voorstellen. We willen dat echter niet alleen doen", aldus de voorzitter. "Daarom staan er ook ditmaal weer onafhankelijke mensen op onze lijst. Het is deze diversiteit aan politieke en filosofische overtuigingen die aan onze lijst kracht zal geven. Met andere woorden: SP.A en de kracht van enkele onafhankelijke kandidaten zal ons de nodige spankracht geven. Want wij willen op een gedreven manier onze gemeente mee besturen en bouwen aan het Lierde van morgen." (TVR)