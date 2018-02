Beperkte stakingshinder in Vlaamse Ardennen 17 februari 2018

02u51 0 Lierde De hinder door de staking bij busmaatschappij De Lijn bleef in de Vlaamse Ardennen relatief beperkt. Meer dan drie kwart van de bussen reed volgens het normale schema.

Door de vakbondsstaking bleven enkele reizigers in de kou staan, want een aantal buschauffeurs besloot niet uit te rijden. Dat zorgde vooral voor hinder bij de reizigers op de lijnen tussen Geraardsbergen en Oudenaarde en Oudenaarde en Deinze, maar de meeste buschauffeurs gingen wel aan de slag. Dat komt omdat een deel van hen niet in dienst is bij De Lijn, maar wel bij een onderaannemer die de ritten uitvoert voor De Lijn. (LDO)