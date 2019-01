André Eeman | Laatste vijf jaar als schepen 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Frank Eeckhout

03 januari 2019

Nog vijf jaar zal André Eeman (CD&V) het ambt van schepen uitoefenen, maar dan is het genoeg geweest. "Ik heb dan 46 jaar het reilen en zeilen in Lierde mee bepaald. Een hele uitdaging, vooral omdat ik het deed in combinatie met een job als dierenarts", zegt André.

Wanneer en hoe ben je in de politiek gerold?

André: In 1976, het jaar van de fusies, vroeg burgemeester Gustaaf Van Huffel om samen met hem zijn lijst te vervoegen. Ik was toen pas 30 jaar en had een drukke praktijk. Na heel wat discussies heb ik me laten overhalen om mee te doen. Ik werd onmiddellijk verkozen en de politieke molen was vertrokken.

Wat wil je in die laatste vijf jaar nog betekenen voor Lierde?

André: We hebben Lierde uitgebouwd tot een gemeente waar velen jaloers op zijn. Toch staat er nog heel wat op stapel. Ik denk daarbij aan betere fietspaden, de modernisering van de voetbalinfrastructuur, erosiebestrijding en het optimaliseren van de waterkwaliteit. Met mijn ervaring en kennis wil ik nog vijf jaar helpen moeilijke dossiers op te lossen.

