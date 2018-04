Amper positieve alcoholcontroles tijdens Ronde AANTAL HARDRIJDERS STIJGT WEL IN VERGELIJKING MET VORIG JAAR RONNY DE COSTER

04 april 2018

02u57 0 Lierde Bij alcoholcontroles na de Ronde van Vlaanderen zijn maar acht chauffeurs betrapt met te veel alcohol op. Dat is minder dan vorig jaar. Er waren wel meer hardrijders. 943 gecontroleerde chauffeurs krijgen binnenkort een snelheidsboete in de bus.

42 agenten van de lokale politiezones Schelde-Leie, Brakel, Ronse, Vlaamse Ardennen, Geraardsbergen/Lierde, Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere/Lede, Denderleeuw/Haaltert, Dendermonde en PZ MIRA (West-Vlaanderen) hebben zondag na de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op negen verschillende plaatsen in de Vlaamse Ardennen alcohol- en snelheidscontroles uitgevoerd.





In totaal namen zij 313 ademtesten af. Acht chauffeurs hadden te veel gedronken. Dat is 2,56 procent, een veel beter cijfer dan vorig jaar: toen blies 9,02 procent van de geteste automobilisten en motorrijders positief.





De politie controleerde zondag ook 7.953 voertuigen op hun snelheid. Daar blijken de cijfers minder gunstig: er waren 943 overtredingen, wat betekent dat 11,86 procent van de gecontroleerde bestuurders over de snelheidslimiet is gegaan. En dat is meer dan vorig jaar, toen 9,64 procent geflitst werd.





"De stijging van het aantal snelheidsovertredingen is opmerkelijk, maar vermoedelijk is die mee te verklaren door de daling van de snelheidslimiet op gewestwegen", vermoedt Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers. "Je mag daar sinds kort maar 70 in plaats van 90 kilometer per uur. Veel chauffeurs zijn daaraan allicht nog niet gewend", gelooft Briers. Bij de verwerking van de overtredingen zal ook nagegaan worden of er 'recidivisten' bij zijn: bestuurders die meerdere malen werden geflitst in 2018 of verspreid over de voorbije 5 jaar. Het parket houdt daarmee rekening voor de vervolging. Snelheidsduivels die volharden in de boosheid, komen voor de politierechter. Er zijn zondag na de doortocht van Vlaanderens Mooiste ook 42 drugtests en twee speekseltesten afgenomen, waarvan er één positief bleek te zijn. Daarnaast gingen chauffeurs ook op de bon voor verkeersinbreuken zoals het rijden zonder veiligheidsgordel, met een vervallen keuringsbewijs, zonder rijbewijs of onbekende verzekeringsdocumenten. Ook een haastige chauffeur die rechts wou inhalen, houdt aan de Ronde een verkeersboete over.





Er werden op bevel van het parket Oost-Vlaanderen in totaal twee rijbewijzen ingetrokken.