Alles over reuzen en graaf van Egmont OOK NIEUWE BEELDDATABANK AL EVEN TE ZIEN OP ERFGOEDDAG

13 april 2018

02u41 0 Lierde Op Erfgoeddag, zondag 22 april, kan je een eerste blik werpen op de nieuwe Erfgoedbank van de Vlaamse Ardennen. Twaalf gemeenten werken al geruime tijd samen aan een beelddatabank. Verder valt in elke gemeente iets te beleven rond het thema 'Kiezen'. Een overzicht.

Brakel, verkiezingsstrijd:

Een tentoonstelling focust op de zeer geanimeerde verkiezingsstrijd van na de fusie.





Geraardsbergen, mattentaart:

Het wordt moeilijk kiezen met een dag vol interessante en lekkere activiteiten op de 'Dag van de Mattentaart': wandelingen, lezingen, bakdemonstraties, streekproductenmarkt .





Kluisbergen, fusiegemeente:

Onderzoek naar de keuze voor een fusiegemeente in een interessante lezing en mini-expo.





Maarkedal, film:

De gemeente kiest voor de unieke film Het Kwade Oog uit 1937, met acteurs en landschappen van Maarkedal en de Vlaamse Ardennen.





Oudenaarde, reuzen:

Hier kan je zelf kiezen voor dé reus van Oudenaarde. De rijke reuzentraditie staat in de kijker in het Provinciaal Erfgoedcentrum. Het Erfgoedcentrum zet bovendien zijn deuren wijd open met een speciaal aanbod voor kinderen.





Ronse, componist:

Tijdens een rondleiding kom je alles te weten over Cypriaan de Rore, één van de belangrijkste componisten van de 16de eeuw. Waarom kiezen hedendaagse musici voor het werk van deze Ronsenaar?





Wortegem-Petegem, kerken:

Wat zal gebeuren met ons religieus erfgoed dat gedurende eeuwen werd gekoesterd? In de vijf kerken van de gemeente wordt ingegaan op de keuzes die men tegenwoordig moet maken over het gebruik van de kerken.





Zottegem, egmont:

Alles staat in het teken van Egmont. Graaf Lamoraal van Egmont was een machtig edelman. Toch liep het slecht met hem af. In 1568 werd hij onthoofd. Hoe kon het zover komen? Aan de hand van de tastbare overblijfselen, tal van verhalen en leuke opdrachten maken de kinderen op een speelse manier kennis met de figuur Egmont en het verleden van de stad Zottegem. Ter gelegenheid van Erfgoeddag neemt auteur Peter Slabbynck families met kinderen die Egmont en de geschiedenis van Zottegem beter willen leren kennen, mee op wandel door Zottegem. Even verderop in het Provinciaal Archeocentrum van Velzeke krijg je een rondleiding achter de schermen waarbij wordt stilgestaan bij de keuzes die er gemaakt worden voor de bewaring van het archeologisch materiaal.





Zwalm, verkiezingsmateriaal:

De heemkring toont verkiezingsmateriaal in een boeiende expo. Foto's, propagandamateriaal, documenten en anekdotes brengen je terug in de tijd.





Meer info: www.erfgoeddag.be