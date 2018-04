7 initiatieven zien budget verdubbeld EXTRA GELD DANKZIJ STREEKMOTOR23 RONNY DE COSTER

02u50 0 Lierde De vzw Sneukelfiets, die fietsevenementen organiseert voor mensen met een beperking, komt met haar fietsen binnenkort naar onze streek om met bewoners van rust- en verzorgingstehuizen op pad te gaan. Samen met zes andere projecten krijgt het daarvoor geld van Streekmotor23.

Streekmotor23 is een regionaal fonds dat vorig jaar werd opgericht en dat gefinancierd wordt met Europees en provinciaal geld én met sponsoring. "Het doel is lokale initiatieven te steunen, die mens en omgeving ten goede komen", zegt coördinator Stefanie Albers. Lokale initiatieven kunnen van Streekmotor23 centen krijgen, op voorwaarde dat ze zelf de helft van het nodige budget bijeenhalen door middel van een crowdfunding. In aanwezigheid van provinciegouverneur Jan Briers zijn gisteren de projecten bekendgemaakt, die op steun van Streekmotor23 kunnen rekenen.





De vzw Sneukelfiets uit Wortegem-Petegem organiseert al jaren fietsevenementen voor mensen met een beperking en heeft een budget van tienduizend euro nodig voor bijkomende aangepaste fietsen en vervoer van fietsen. "We hebben een heuse verzameling aangepaste fietsen voor mensen met een beperking. Tot nu toe spitsen we ons toe op mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Ons plan is om onze werking ook uit te breiden naar rusthuizen", verduidelijkt initiatiefnemer Rik Ottevaere.





Collectieve dorpstuin

De collectieve dorpstuin in Vurste krijgt 3.500 euro steun voor de aanleg van een zestal tuinpercelen als dorpstuin met middenin een ontmoetingsruimte. De vzw Ganzendam wil met het initiatief mensen uit de buurt samenbrengen en ze samen de tuin laten uitbouwen. In Ronse krijgt de vereniging Sabel 5.000 euro. De vereniging biedt mensen met kanker activiteiten aan om ze het gevoel te geven erbij te horen en zich fitter te voelen. Sabel wil de bestaande werking van de buitenactiviteiten uitbreiden. Sabel legt ook een herinneringsbos aan voor de achtergebleven familie als een blijvende herinnering aan een dierbare.





Suskewiet

Suskewiet, een vzw die in Rozebeke naschoolse activiteiten organiseert voor mensen met een beperking, ziet met 3.000 euro steun haar budget verdubbeld om haar terreinen beter toegankelijk te maken voor gebruikers van een rolstoel. Bee Kind heet het project in Michelbeke, dat van Streekmotor23 een budget van 3.000 euro krijgt voor het ontwikkelen van een duurzame ontmoetingsplaats en er natuureducatieve workshops te organiseren. Zoals de naam laat vermoeden, draait bij deze vereniging alles rond bijen. De vereniging start nog op en gebruikt de centen voor de aankoop van onder meer een bijenkast en imkermateriaal.





Ook twee evenementen buiten de Vlaamse Ardennen zijn door Streekmotor23 geselecteerd voor een subsidie: het gaat om de verbouwing van de tuin van een verlaten politiegebouw in Aalst en de uitbouw van een speelterrein in Denderleeuw.