66 nationaliteiten op Ronde voor wielertoeristen 24 februari 2018

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is volledig volzet. Op zaterdag 31 maart, daags voor de profs, zullen zowat evenveel buitenlanders als Belgen deelnemen aan het grootste fietsevenement van het land. Onder hen ook 1.200 vrouwen.





De 139 kilometer is ook dit jaar de populairste afstand en lokt ruim 5.650 fietsers. "Het valt wel op dat de langste afstand, die over 229 kilometer volledig het parcours van de profs volgt met start in Antwerpen, bijna evenveel aantrek heeft: maar liefst 5.350 moedigen gaan de uitdaging aan", zegt communicatieverantwoordelijke Christophe Impens. Voor de 174 kilometer zijn er 2.750 deelnemers, de kortste afstand van 74 kilometer telt er 2.200. De aankomst ligt voor iedereen in Oudenaarde, op de plaats waar de profs de dag nadien finishen. "In totaal komen er 8.016 buitenlanders aan de start. Die komen vooral uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. Maar we hebben ook deelnemers uit Rusland, India en zelfs Peru. We tellen maar liefst 66 nationaliteiten. En dat is goed nieuws voor het toerisme langs het parcours. De meeste deelnemers brengen vrienden en familie mee en blijven vaak nog even hangen", aldus Christophe Impens. (TVR)