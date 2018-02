20 procent minder op energiefactuur in 18 steden en gemeenten 02 februari 2018

18 steden en gemeenten willen de energiefactuur van hun inwoners drastisch verminderen. Daarom bieden zij via SOLVA en in samenwerking met energiehuis Bea een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie aan.





Om de prijsstijgingen te counteren en tegelijk de opwarming van de aarde tegen te gaan, is investeren in energiebesparende maatregelen een verstandige zet. Dat vinden toch deze 18 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen: Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm. Samen met SOLVA en vzw BEA organiseren ze daarom een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie. Door deze samenaankoop kunnen ze scherpere prijzen afdwingen en een goede kwaliteit garanderen. "Een professional komt langs aan huis voor een offerte op maat van de woning. Als de deelnemer uiteindelijk tevreden is van de offerte, gaan de werken van start. Vzw BEA volgt samen met Zero Emission Solutions de uitvoering van de maatregel(en) op", laat Ilse Claes, projectcoördinator Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen weten. De actie loopt nog tot eind dit jaar. Info en inschrijven op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil. (FEL)