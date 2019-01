“We gaan gezonde oppositie voeren in Lierde” Frank Eeckhout

15u58 1 Lierde Open Vld belooft gezonde oppositie te voeren in Lierde. “Wij blijven trouw aan onze kiezers en gaan er alles aan doen om in de komende zes jaar zo veel mogelijk van ons programma in de praktijk om te zetten", zegt Melissa Dooms.

Voor Open Vld legden Melissa Dooms, Marc De Ville en Mieke Van De Pontseele hun eed af als gemeenteraadslid. Hun vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst is Nina De Smet. De liberalen zitten op in de oppositiebanken, maar hebben een duidelijke visie voor ogen. “We gaan elk dossier kritisch bekijken en meewerken waar het kan in het belang van de Lierdenaars. Met constructieve voorstellen willen we mee het beleid bepalen. Want ook vanuit de minderheid kan je een positief effect hebben op het bestuur.

Open Vld betreurt dat De 3de Partij mee in een coalitie is gestapt zonder ook maar één mandaat te krijgen. “Het had anders gekund, maar ze beslisten de uitgestoken hand van Open Vld om samen correcte, onafhankelijke en constructieve oppositie te voeren, te weigeren. De beslissing van de ‘Voor Lierde’ top om met een ruime meerderheid de oppositie toch erbij te halen, vermindert niet alleen de slagkracht van hun eigen verkozenen binnen de gemeenteraad, maar duidt ook op een gebrek aan vertrouwen in hun eigen mensen. De verklaring van onze burgemeester dat deze uitbreiding van de meerderheid goed zou zijn voor de democratie, klopt niet. Een gezonde oppositie is immers de basis voor een goede democratie, dit onderuit halen is het begin van tirannie. Daarnaast is er door deze constructie zelfs geen oppositie meer in de politieraad", besluit Dooms.