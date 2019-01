Verstrooide bestuurder vergeet dat snelheid van oldtimer in mijl is aangeduid: 15 dagen rijbewijs kwijt LDO

23 januari 2019

15u25 0 Lierde M.H. (57) uit Sint-Martens-Lierde heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. Hij reed 130 kilometer per uur waar hij 70 mocht.

“Een verstrooidheid”, legde de man uit aan de politierechter. “Ik rijd af en toe rond met mijn oldtimer om te ontstressen. Ik had veel aan mijn hoofd en heb er niet op gelet dat de snelheid in de oldtimer werd aangeduid in mijl in plaats van kilometer per uur.” Bij de meting bleek dat de man 130 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 70.

De politierechter vond het vreemd dat de man niet merkte dat hij veel sneller reed dan toegelaten. Hij legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van 480 euro op.