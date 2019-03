“Te laat geremd door alcohol”: bestuurster veroorzaakt kop-staartbotsing Lieke D'hondt

13 maart 2019

13u28 0 Lierde Een bestuurster uit Geraardsbergen heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een kop-staartbotsing in Lierde. De 35-jarige vrouw had te veel gedronken en slaagde er niet in op tijd te remmen ter hoogte van de verkeerslichten.

Op 5 mei 2018 veroorzaakte C.D. een kop-staartbotsing op een kruispunt. De combinatie van een pijnlijke knie en te veel alcohol in het bloed bleek de oorzaak. “Ik was wel nog in staat om te remmen, maar ik was te traag. De alcohol zal daar wel iets mee te maken hebben gehad”, gaf de vrouw toe in de politierechtbank. Ze ging ondertussen in therapie voor haar alcoholgebruik. De politierechter legt haar naast de onmiddellijke intrekking van vijftien dagen nu een bijkomend rijverbod op van twee weken en een effectieve boete van 1.400 euro.