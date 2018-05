"Scholen en ouders te laat ingelicht" OOK TIENTAL SCHOLEN IN REGIO GETROFFEN DOOR SALMONELLAVERGIFTIGING RONNY DE COSTER

26 mei 2018

02u37 8 Lierde Ook in de Vlaamse Ardennen zijn kinderen van een tiental scholen ziek geworden door een salmonellavergiftiging. "Hoe is het mogelijk dat we dit pas te weten komen nadat onze kinderen al een week ziek zijn", klinkt het.

Ines Van herck (8), leerlinge in het tweede leerjaar van de KBO-school van Leupegem, is al dagen doodziek: ze verblijft sinds dinsdag op de dienst Pediatrie van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. "Ines had last van hevige buikkrampen en kreeg plots hoge koorts. De huisarts maande ons aan om haar meteen naar de spoedafdeling te brengen. Drie dagen lang had ze meer dan 40 graden koorts. Ze kreeg ook heel zware diarree. Een zware buikgriep hebben we altijd vermoed, dat was ook de diagnose die de dokter aanvankelijk had gesteld. Pas vandaag (gisteren, red.) heeft het ziekenhuis op basis van analyses van de stoelgang vastgesteld dat zij een salmonellavergiftiging heeft", vertelt mama Friedel Leenknecht. "Ines is pas sinds vandaag een beetje aan de beterhand. Het is wel jammer dat wij al die dagen niet geweten hebben wat er aan de hand was." En dat is een vaak gehoorde kritiek bij ouders: de eerste zieken vielen al vorig weekend en pas gisteren kwam de bevestiging dat zij vermoedelijk het slachtoffer zijn van salmonellabesmetting via de schoolmaaltijden.





"Wij tellen vandaag 43 zieke kinderen in acht van onze scholen", zegt Caroline Van Driessche, algemeen directeur van het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde. De getroffen onderwijsinstellingen zijn die van de KBO's Ename, Mater, Welden, Volkegem, Leupegem, Eine, Colllege en Bevere. "Dat er in de scholen niet meteen een verband werd gezien met de salmonellazaak, die eerder deze week in de media was gekomen, hoeft niet zo te verbazen: de naam van de traiteur was in de berichtgeving ook niet vermeld. Het CLB heeft ons donderdag om halfvijf gecontacteerd. Niét om te zeggen dat er besmetting met salmonella was, maar wel met de vraag om de afwezigheden te inventariseren. Toen wij vermoedden dat er een probleem was, mochten we de ouders zelfs nog niet inlichten", zegt Van Driessche.





Ook Peter Martens, ambtenaar noodplanning in de gemeente Zingem, betreurt dat de informatie vanuit de overheid zo laat naar scholen is doorgekomen. "Donderdag om 21.15 uur liet de traiteur ons per mail weten dat hij de dag nadien geen warme maaltijden zou leveren in de basisschool 'De Bosrank'. Samen met directeur Annelies De Kimpe hebben we die avond nog zelf voor een oplossing gezorgd. Op dat moment hadden wij van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) nog geen enkel bericht ontvangen. Dat is erg, omdat het FAVV toch wel een lijst heeft met de betrokken scholen. Waarom zijn die niet meteen verwittigd", zegt Martens.





Zingem heeft een noodnummer geïnstalleerd. Wie vragen heeft, kan bellen naar 0476 26 18 23.