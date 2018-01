"Realisatie wordt race tegen de klok" BOUW RECREATIESITE NAAST SPORTHAL START MAANDAG THOMAS VANDEWALLE

19 januari 2018

02u45 0 Lierde In Lierde wordt maandag gestart met de bouw van het recreatiepark, naast sporthal 'De Zandloper', dat onder andere tennis- en padelterreinen, een Finse piste, een skatepark en een cafetaria omvat. Het wordt een race tegen de klok, want de tennisterreinen moeten al tegen 1 april klaar zijn. "Als we gespaard blijven van tegenslagen en het weer mee zit, moet het lukken", maakt burgemeester Jurgen Soetens zich sterk.

De gemeente heeft al sportinfrastructuur, maar deze ligt verspreid over de verschillende kernen. Daarom gaat ze nu een centraal gelegen gemeentelijk sportcentrum uitbouwen. "Hier in Sint-Maria-Lierde zit al het gemeentehuis, de school en de gemeentelijke sporthal. Die cluster maken we nu compleet", steekt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) van wal. Het recreatiepark wordt rechts naast de sporthal gerealiseerd en reikt tot aan de Groenstraat. "Er komen drie tennisterreinen, een multifunctioneel sportterrein, twee petanqueterreinen, een skatepark en twee padelterreinen", somt de burgemeester op. "Voorts komt er ook een Finse piste van 750 meter, met daarnaast ook een verharding, zodat ook minder mobiele mensen er, bijvoorbeeld met een rolstoel, zich kunnen ontspannen. De Finse piste zal voorzien zijn van ledverlichting met sensoren, zodat die niet nodeloos hoeft te branden."





Strakke deadline

De bouw start komende maandag en zal gebeuren in verschillende fases. "Er wordt eerst werk gemaakt van de tennisterreinen, want die moeten al op 1 april bespeelbaar zijn. Tennisclub Tempelhof zit momenteel zonder terreinen", licht de burgemeester toe. "Zij huurden hun velden van een private eigenaar die besliste de gronden te verkopen, waardoor de club nu noodgedwongen uitwijkt naar terreinen in Geraardsbergen. Bedoeling is dat ze hier op 15 april hun eerste toernooi kunnen spelen. Het zal snel moeten gaan", beseft Soetens. "Maar als we gespaard blijven van tegenslagen en het weer mee zit, is de deadline haalbaar."





Cafetaria

De sportaccommodatie zal toegankelijk zijn voor alle inwoners. Zij zullen zich de eerste maanden kunnen omkleden in de kleedkamers van de sporthal. Eens alles klaar is, vermoedelijk eind deze zomer, kan men terecht in een nieuwbouw waarin ook een nieuwe cafetaria wordt ondergebracht. "Door te werken met veel glas, zal men vanuit de cafetaria een mooi zicht hebben op de site die ook voorzien wordt van een groot park met daarin een atrium, waar allerlei activiteiten zullen kunnen plaatsvinden. De site zal een echte ontmoetingsplaats worden", gelooft de burgervader. "Tegelijk tonen we met het project tot wat een kleine gemeente in staat is." De kostprijs bedraagt zo'n 1,3 miljoen euro.