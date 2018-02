"Onze kinderen kunnen nergens terecht" OUDERS ORGANISEREN ZELF OPVANG VOOR KINDEREN MET BEPERKING RONNY DE COSTER

15 februari 2018

02u50 0 Lierde Enkele Oudenaardse ouders van kinderen met een beperking starten met een opmerkelijk initiatief: zelf een professionele vakantie-opvang organiseren. "Op vlak van opvang voor kinderen met een beperking is onze regio een groot zwart gat", zegt Kristophe Thijs. Eén heikel punt: de financiering. Er is 25.000 euro nodig. Geld dat moet komen van sponsoring, want vanuit de overheid komen er geen subsidies.

"Er zijn tijdens schoolvakanties speelpleinwerkingen en vakantiestages bij de Vleet, maar een kind met een mentale of fysieke beperking kan daar niet terecht, omdat daar nu eenmaal specifieke zorg en begeleiding voor nodig is", vertelt Kristophe Thijs uit Gavere, die samen met Filip Meirhaeghe en enkele andere ouders nu zelf voor vakantie-opvang wil zorgen.





"De regio Zuid-Oost-Vlaanderen is op vlak van vakantie-opvang voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of een beperking, een groot zwart gat", gaat Thijs verder. "Vele ouders zitten tijdens vakanties met de handen in het haar. Zij moeten vaak hun verlof opnemen om voor hun kinderen te zorgen of dagelijks vele kilometers rijden om een opvang op maat te vinden. Zelf ben ik ooit met mijn dochter Juliette (5) tot in Kortrijk moeten rijden om voor haar een opvang te vinden."





De noodkreet van de betrokken ouders is niks nieuw. Omdat deze steeds luider klonk, namen KBO Levensblij en vzw Heuvelheem in Oudenaarde vorig jaar het initiatief om, met eigen middelen, enkele weken een vakantie-opvang voor kinderen met speciale noden te organiseren. Dat was toen zo'n succes, dat de vraag om meer dergelijke initiatieven te organiseren steeds vanuit meer ouders naar boven kwam.





'Give us a break'

"We hebben ons nu met een heleboel betrokken ouders verenigd onder de toepasselijke naam 'Give us a break'", vertelt Thijs. "Ons doel is om doorheen het jaar 38 dagen vakantie-opvang voor 15 kinderen te organiseren. Daarvoor hebben we zo'n 25.000 euro nodig. Vanuit de overheid komt dat geld er helaas niet. We hopen dan ook op steun van organisaties en sponsors. We zullen ook acties op het getouw zetten om zo de nodige centen voor dit noodzakelijke project in te zamelen. Wij beperken ons tot 15 kinderen, maar eigenlijk is er nood aan veel meer plaatsen."





Sinds het begin van de krokusvakantie is Give us a break al gestart met het organiseren van de opvang. Wie het project wil steunen, kan dat doen door een storting op het rekeningnummer BE72 1030 5376 1916.