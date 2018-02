"Gezinnen besparen gemiddeld 347 euro met groepsaankoop groene stroom" 16 februari 2018

02u49 0 Lierde De veiling van de groepsaankoop groene stroom van de provincie telde een groot aantal geïnteresseerden. Deelnemende gezinnen doen een besparing van gemiddeld 347 euro.

Tijdens de gezamenlijke veiling van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen op 8 februari bracht energieleverancier Engie Electrabel het beste bod uit met een gemiddelde besparing van 347 euro per gezin. Voor elektriciteit alleen kunnen de gezinnen gemiddeld 174 euro besparen bij Engie Electrabel, zo blijkt uit de veiling.





Bij de veiling voor bedrijven bood Engie Electrabel een besparing van gemiddeld 540 euro voor de combinatie van elektriciteit en gas en 317 euro voor alleen elektriciteit. Voor beide provincies samen schreven 4.215 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in.





"De concrete besparing zal voor elke deelnemer anders zijn. De besparing is het grootst voor wie nog nooit van energieleverancier veranderde. Overstappen kan tot en met 30 april 2018", zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie.





"Door samen te werken met de Provincie West-Vlaanderen brachten we ruim 103.000 deelnemers samen. Dat gaf ons een sterke uitgangspositie. De prijs voor de energie is significant goedkoper dan de gangbare prijzen op de energiemarkt", besluit Hertog. (DCRB)