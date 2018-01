"Geen seingevers? Dan ook geen koers" VRIJWILLIGERS WIELERWEDSTRIJDEN VRAGEN MEER RESPECT RONNY DE COSTER

02u53 0 Foto Ronny De Coster Seingever Lucien De Schepper vraagt iets meer respect voor de mensen langs het parcours. Lierde "Krijgen we nog wel voldoende seingevers bijeen voor de komende voorjaarsklassiekers?" Dat vraagt Lucien De Schepper zich af. De hoofdcoördinator van de seingevers in Oudenaarde heeft zijn twijfels. "Almaar meer medewerkers haken af omdat ze het respectloze en agressieve gedrag van sommige automobilisten beu zijn. Wie wil zich voor een schamele vergoeding van 10 euro nog de huid laten volschelden? Tijd voor een opwaardering van dit vrijwilligerswerk", luidt Lucien de alarmbel.

Lucien De Schepper is al seingever sinds 1958. In de Vlaamse Ardennen kent de gewezen brandweerman en wielertoerist elk straatje en ieder kruispunt. Koersorganisatoren weten dat het wel in orde komt als ze Lucien vragen om te zorgen voor volk dat het parcours beveiligt. Lucien is immers ook de hoofdcoördinator van de seingevers. "Dat houdt in dat ik in overleg met de politie niet alleen bekijk waar een seingever moet staan, maar ook zelf naar die medewerkers op zoek ga. Voor de Omloop heb ik 198 mensen nodig. De beveiliging van het parcours van de Ronde van Vlaanderen doe ik met 308 seingevers. En dat wordt jaar na jaar moeilijker", ondervindt Lucien.





Geen respect

"Er is niet veel respect meer", zucht Lucien. "Elk jaar krijg ik van seingevers te horen dat ze het niet meer zien zitten. Er is veel agressie. Als seingever ben je bevoegd om het verkeer stil te leggen en draag je ook verantwoordelijkheid als er wat fout loopt. Maar je hebt altijd weggebruikers die met smoezen, verbaal en zelfs fysiek geweld proberen om toch door te rijden. Je moet stevig in je schoenen staan om dat allemaal te verdragen. Vergeet ook niet, dat dit vrijwilligerswerk is: die medewerkers staan uren langs het parcours voor een schamele vergoeding van 10 euro. Voor het geld doen ze het niet, maar het zou een blijk van waardering zijn, mochten koersorganisatoren de beveiligers van hun parcours een beetje beter vergoeden", bedenkt Lucien.





Een ander probleem in zijn zoektocht naar seingevers is de maximumleeftijd.





Te oud

"Eens je 78 wordt, ben je te oud. Dat is altijd zo geweest, maar nu wordt die regel nijpend door de vergrijzing van ons team. Veel seingevers zijn zeventigers. Ik word dit jaar ook 78 en moét dus stoppen, hoewel ik wel nog gemotiveerd ben. We zijn een uitstervend ras. Als het zo doorgaat, komt er ooit een dag waarop de koers niet vertrekt. Want dat moeten organisatoren stilaan beseffen: geen seingevers, dat wil ook zeggen: geen koers. Er moet dringend iets gebeuren" besluit Lucien.