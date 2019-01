“Als Maggie De Block haar links laat liggen, organiseren we zelf een benefiet”: vriendinnen in de bres voor pijnpatiënte Lies (36) Frank Eeckhout

27 januari 2019

13u32 0 Lierde Een benefiet om de kosten van een neurostimulator zoveel mogelijk te dekken. Vriendinnen en collega’s springen in de bres voor pijnpatiënte Lies. “Als minister De Block haar links laat liggen, dan steken wij wel een handje toe", zegt beste vriendin Leen.

Veel keuze heeft de 36-jarige Lies Van Snick uit Lierde niet. Al jaren leeft de vrouw met helse pijn in haar pols. Onlangs ontdekte ze dat een neurostimulator die pijn kan wegnemen. Maar op 1 januari wijzigde minister De Block de reglementering voor de terugbetaling van dit toestel en komt Lies niet meer in aanmerking. “Het is pijn lijden of om de negen jaar zo’n neurostimulator laten inplanten. Om de negen jaar 20.000 euro ophoesten dus om opnieuw een leven te hebben”, zucht Lies. Maar dat heeft Lies ervoor over, ook al moet haar gezin daarvoor heel wat andere geneugten in het leven ontzien.

“Op 4 januari werd een voorlopige neurostimulator ingeplant om te zien welk effect dat heeft op de pijn. Ondertussen kan ik opnieuw vooruit kijken. De pijn is fel verminderd waardoor ik opnieuw een leven heb. Ik kan mijn arm al op tafel leggen zonder schrik te hebben ergens tegen te stoten. Ook mentaal voel ik mij al heel wat beter. Half februari krijg ik een definitieve neurostimulator ingeplant. Daarna kan de afbouw van de pijnstillers beginnen. Onder begeleiding, want ik ben daar ondertussen verslaafd aan geraakt", vertelt Lies.

Om Lies en haar gezin te helpen, besloten enkele vriendinnen een benefiet te organiseren. “We willen laten voelen dat Lies er niet alleen voor staat", steekt beste vriendin Leen van wal. “Samen met enkele andere vriendinnen en collega’s van Lies staken we de koppen bij elkaar. We besloten om een benefiet te organiseren. Op zaterdag 9 maart nodigen we iedereen uit op een spaghettifestijn in de parochiezaal in de Geraardsbergse deelgemeente Viane. We starten al om 11.30 uur. In de namiddag zenden we de Strade Bianchi uit voor de koersliefhebbers en in onze loungebar kan je wat bijpraten. Spaghetti smullen kan tot 21 uur. Nadien is er nog een afterparty. Enkele dj’s hebben al aangeboden om gratis plaatjes te draaien. Kaarten voor de benefiet zijn te verkrijgen bij Lies en bij ons. Wie die dag niet vrij is, kan ook gewoon een steunkaart kopen. Die kosten 5 euro", zegt vriendin Leen.

Op Facebook heeft Lies ook de pagina ‘Terugbetaling voor pijnpatiënten’ opgericht. Je kan er ook de petitie tekenen. De vriendinnen hebben een rekening geopend waarop iedereen die zijn steentje wil bijdragen, geld kan storten. Het rekeningnummer is BE40 0636 5877 8363.