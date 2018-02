Zweedse tv-ploeg filmt in Zimmertoren 08 februari 2018

02u30 0 Lier Een Zweedse tv-ploeg zakte gisteren af naar de Zimmertoren in Lier. De reportage die ze er draaide, wordt vandaag gebruikt bij het debat in het Europees Parlement over de afschaffing van de zomertijd.

Het zomeruur werd op 3 april 1977 ingevoerd als energiebesparing maar volgens wetenschappers levert dit weinig op en het zorgt voor ongemakken. Fons Dams van de Zimmertoren toont hoe de beroemde wijzer van de Jubelklok tot tweemaal toe verzet wordt. "De verandering naar zomeruur gebeurt door de uurwijzer van de wettelijke tijdsaanduiding op de Jubelklok, één uur vooruit te zetten. We hopen dat we het winteruur kunnen behouden want het uur tweemaal per jaar verzetten is altijd een heel gedoe", zegt voorzitter Jos d'Haens nog.





Europees Parlement

Het debat in het Europees Parlement start vandaag om 14 uur. De reportage wordt ook uitgezonden op de openbare omroep van de Zweedse televisie Sveriges Television (SVT). "De Zimmertoren is de meest fascinerende plek die je alles over tijd en ruimte kan leren", zegt Christoffer Wendick, Europacorrespondent van de Zweedse Omroep. "Het is de eerste keer dat ik de Zimmertoren bezoek en ik vind het fascinerend, het lijkt wel een verhaal van Jules Verne. Nu begrijp ik waarom het Europees Parlement ons naar hier stuurt. Hier kunnen we de mooiste beelden maken", zeggen Wendick en cameraman Hans Bontinck. (WAE)