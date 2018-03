Zware oprdracht voor Simon Verherstraeten op de horden 01 maart 2018

ATLETIEK BK INDOOR

junioren en beloften

Zaterdag gaat het voorlaatste BK in zaal door in Gent voor de junioren en de beloften.





In de jongste categorie start Simon Verherstraeten als favoriet van de 60m vlak, aangezien zijn 6.90 de snelste tijd van de deelnemers is. Een van zijn concurrenten wordt Jaan Bal van AC Break, die deze winter al een ronde 7.00 liet optekenen. De atleet van Lyra doet uiteraard ook mee aan de 60m horden, maar daar staat hij met 7.88 vier honderdsten achter Michael Obasuyi en weet men nooit wat Tuur Bras brengt. Vorige winter kwam hij al uit op 7.88. Dat belooft alvast een spannende ontknoping.





Bij de meisjes junioren maakt Fiebe Tengrootenhuysen van ACHL met haar 25.09 kans op het podium van de 200m en dat doen ook Jana Horemans van Vabco Mol met 58.32 en Benedikt Tchimou van RAM met 58.34 op de 400m. Op de 60m horden voert Hanne Vancamp met twaalf honderdsten de lijsten aan en dat zou voor de atlete van Olse Merksem moeten volstaan voor de titel. Ook Jitse Seenmans van AC Lyra mag de favorietenrol opeisen in het verspringen met haar 5,88m, al kan die discipline soms verrassingen opleveren.





Bij de beloften ziet het er eveneens rooskleurig uit in de spurt bij de mannen. Kobe Vleminckx van ACHL leidt de dans op 60m met 6.79 en dat is duidelijk sneller dan de concurrentie. Op de 200m staat Christian Iguacel met 21.75 slechts twee honderdsten achter de Waalse Camille Snyders. Jochem Vermeulen van Kapellen, vorige zondag nog actief op het BK korte cross, gaat voor de titel in de 1.500m. Op de 60m horden kan Jannes Boonen van ABES best op brons mikken, want Dylan Caty en Jean-Baptiste Nutte lijken te snel. In het kogelstoten krijgt Matthias Quintelier van AVKA te maken met zijn eeuwige rivaal Ilya Defrère, maar de titel wenkt indien hij zijn 16,94m kan benaderen of verbeteren.





Bij de vrouwen lijkt de spanning op de dubbele pisteronde gegarandeerd met de Limburgse Messalina Pieroni als beste van de lijsten met 56.97. De Kapelse Emma Van Laer volgt op amper zeven tienden en nog wat verder komt Paulien Couckuyt van AVKA met 57.86. Stefanie Brosens van ATAC maakt dan weer een mooie kans op zilver in het verspringen met haar 5,63m. (VORE)