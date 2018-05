Zware brand vernielt meubelmakerij VLAMMEN LAAIEN METERSHOOG OP 4 BLUSSEN DUURT HELE NACHT TIM VAN DER ZEYPEN

02 mei 2018

02u32 0 Lier Een zware brand in de nacht van maandag op dinsdag heeft meubelmakerij Ceulemans in Lier vernield. De brandweer had de hele nacht nodig om de vlammen te blussen.

De eigenaars van de meubelmakerij, die naast de schrijnwerkerij wonen, merkten zelf de brand op. Dat gebeurde kort voor middernacht. Het vuur woedde op dat moment al bijzonder hevig. De brandweerzone Rivierenland werd op de hoogte gebracht en kwam massaal ter plaatse. "Al vanuit de brandweerkazerne zagen de vlammen", vertelt kapitein Bart Stroobants. Volgens getuigen laaiden de vlammen metershoog op. "Ter plaatse werd duidelijk dat alles in lichterlaaie stond", gaat de brandweerkapitein voort. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er werd aan buurtbewoners gevraagd op ramen en deuren gesloten te houden.





Hout en verf

Meteen werd ook duidelijk dat alle hulp voor de meubelzaak te laat kwam. Die brandde volledig uit. Vermoedelijk kon het vuur zo snel escaleren door de aanwezigheid van hout en verf. De schade is immens maar werd pas overdag echt duidelijk. Enkele bestelwagens en een heftruck ging mee op de in de vlammen. Er stortte ook een muur in. "Onze prioriteit bij aanvang van de bluswerken lag bij het redden van de naastgelegen woning", vertelt de brandweer nog. En dat lukte gelukkig ook. Ze sloegen erin om de vlammenzee weg te houden van de woning. Er was naar verluidt wel wat rookschade in de woning. De bewoners én de eigenaars van de meubelmakerij waren inmiddels al geëvacueerd. Zij raakten niet gewond. In de loop van dinsdag kwamen de bewoners enkele spullen ophalen en de schade opmeten. Zij wilden gisteren liever niet reageren.





De brandweer had uiteindelijk verschillende uren nodig om de brand te blussen. Nadien moest er ook nog een hele tijd worden nageblust om alle brandhaardjes gedoofd te krijgen. Extra gevaarlijk voor de hulpdiensten was het feit dat de zaak gelegen is in de buurt van een hoogspanningslijn en een stroomcabine. Tijdens de bluswerken waren ook enkele luide explosies te horen. "Een gevolg van een gaslek", klonk het nog bij de hulpdiensten. "Hierdoor moest ook de gasleiding worden afgezet."





Elektrisch

Om de oorzaak van de brand te onderzoeken, werd gisteren een branddeskundige en het labo van de politie ter plaatse gestuurd. "Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat de brand accidenteel is kunnen ontstaan", bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Vermoedelijk door een elektrische oorzaak in een van de machines."